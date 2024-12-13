Ep 288 – Non sono un extraterrestre

Venerdì è morto Alex Zanardi, ex pilota automobilistico e atleta paralimpico vincitore di 4 ori e 2 argenti tra il 2012 e il 2016.

Oggi una storia di Alex Zanardi su una sua medaglia olimpica e una di Maurizio Molinari sulla sua voglia di vivere tutto.

È morto l’ex pilota e atleta paralimpico Alex Zanardi

Volevo solo pedalare

Curriculum di un cieco normale