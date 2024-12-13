Ep 288 – Non sono un extraterrestre
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Venerdì è morto Alex Zanardi, ex pilota automobilistico e atleta paralimpico vincitore di 4 ori e 2 argenti tra il 2012 e il 2016.
Oggi una storia di Alex Zanardi su una sua medaglia olimpica e una di Maurizio Molinari sulla sua voglia di vivere tutto.
È morto l’ex pilota e atleta paralimpico Alex Zanardi
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