Ep 287 – Pronto, qual è l’emergenza?

Mercoledì uno degli assistenti di Vladimir Putin, Yuri Ushakov, ha detto che il presidente russo e quello statunitense hanno parlato al telefono per circa un’ora e mezza delle guerre in corso in Iran e in Ucraina.

Oggi storie di telefoni e telefonate che possono distruggere o salvare vite: il telefono rosso che collegava la Casa Bianca e il Cremlino e la nascita del numero per le emergenze.

Trump e Putin hanno parlato al telefono un’ora e mezza delle guerre in Medio Oriente e in Ucraina, esortandosi a vicenda a finirle

La storia del Telefono Rosso

Chiamate il 999!