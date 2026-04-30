Ep 287 – Pronto, qual è l’emergenza?
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Mercoledì uno degli assistenti di Vladimir Putin, Yuri Ushakov, ha detto che il presidente russo e quello statunitense hanno parlato al telefono per circa un’ora e mezza delle guerre in corso in Iran e in Ucraina.
Oggi storie di telefoni e telefonate che possono distruggere o salvare vite: il telefono rosso che collegava la Casa Bianca e il Cremlino e la nascita del numero per le emergenze.
Trump e Putin hanno parlato al telefono un’ora e mezza delle guerre in Medio Oriente e in Ucraina, esortandosi a vicenda a finirle
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