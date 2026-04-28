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Ep 285 – L’eterno secondo

di Matteo Caccia
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Nella maratona di Londra Sabastian Sawe ha fatto il nuovo record mondiale. Il secondo classificato, Yomif Kejelcha, ha corso a sua volta in meno di due ore, mettendoci solo 11 secondi più di Sawe.
Oggi storie di chi accetta di arrivare dopo qualcun altro: nel salto con l’asta e in un matrimonio.

Correre la maratona in meno di due ore e arrivare secondo

Eterno secondo

The Pole Vault Family – Manolo Karalis | World Athletics Championships Tokyo 25

Accogliere il mio primo matrimonio nel mio secondo

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