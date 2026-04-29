Ep 286 – Grandi bulli
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Beatrice Venezi dopo l’annullamento dell’incarico di direttrice musicale del teatro La Fenice di Venezia ha affermato in una nota di essersi sentita bullizzata e che le sue parole sarebbero state travisate.
Oggi storie di bulli e stalker: una donna che da adulta riceve una mail di scuse da un suo ex compagno di scuola che la bullizzava e una lettera anonima al proprio stalker.
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