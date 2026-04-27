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Ep 284 – Frode sportiva

di Matteo Caccia
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Sabato è emersa la notizia di un’indagine nei confronti di Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri dei campionati maschili di calcio di Serie A e B, che a fine giornata si è autosospeso dal suo ruolo.
Oggi storie di tentate e riuscite frodi sportive: calciatori che scommettono sulle proprie partite e giocatori di baseball che vendono le partite finali del campionato.

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