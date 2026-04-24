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Ep 283 – Un classico contemporaneo

di Matteo Caccia
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Le indicazioni nazionali del ministero dell’Istruzione e del Merito riformano i programmi anche di letteratura italiana, spostando la lettura dei Promessi Sposi al quarto anno di liceo.
Oggi una lettera che Andrea Camilleri scrisse ad Alessandro Manzoni nel 2000 e due brani dai Promessi Sposi.

Sei libri al biennio e Promessi sposi solo al quarto anno: così cambia la letteratura ai licei

I Promessi Birrai di Preston

Promessi Sposi, Capitoli I e XXXV

— Le musiche di oggi:

My Sweet Potato – Booker T. & The MG’s And Now!

The Disposition Of The Linen – Michael Nyman

Rugla – amiina

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