Ep 282 – Messaggi dall’oltretomba
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Un papiro che contiene dei versi dell’Iliade è stato trovato su una mummia risalente al quarto secolo d.C. nel sito di Al Bahnasa, l’antica Ossirinco, una delle principali città dell’Egitto antico.
Oggi la storia di un tesoro letterario ritrovato e di un’indagine su una mummia.
È stato trovato un frammento dell’Iliade dentro a una mummia
Terra matta di Vincenzo Rabito
Mario Perrotta rilegge Terra matta di Vincenzo Rabito
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