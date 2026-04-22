NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 281 – Devo proprio rinunciare

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Il braccio di ferro sulla buonuscita che spetterebbe a Giuseppina Di Foggia è andato avanti quasi tutta la giornata, ma alla fine l’amministratrice delegata di Terna ha accettato l’aut aut di Giorgia Meloni.
Oggi persone che decidono di rinunciare a un Nobel e alla carriera lirica, la storia di Jean Paul Sartre e della cantante Denyce Graves.

Terna, resa di Di Foggia, rinuncia alla buonuscita per poter andare all’Eni

La volta che Sartre rifiutò il Nobel

Sto dicendo addio alla mia carriera nell’opera. Ecco perché.

Altri episodi

Ep 280 &#8211; L’ultimo giorno, forse

Ep 280 – L’ultimo giorno, forse

21 apr 2026 - 17 min
Ep 279 &#8211; Ti amerò per sempre

Ep 279 – Ti amerò per sempre

20 apr 2026 - 18 min
Ep 278 &#8211; Per amore, solo per amore

Ep 278 – Per amore, solo per amore

17 apr 2026 - 16 min
Ep 277 &#8211; Vivo più velocemente di quanto riesca a scrivere

Ep 277 – Vivo più velocemente di quanto riesca a scrivere

16 apr 2026 - 15 min
Ep 276 &#8211; Se potrò, ti aiuterò

Ep 276 – Se potrò, ti aiuterò

15 apr 2026 - 17 min