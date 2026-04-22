Ep 281 – Devo proprio rinunciare
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Il braccio di ferro sulla buonuscita che spetterebbe a Giuseppina Di Foggia è andato avanti quasi tutta la giornata, ma alla fine l’amministratrice delegata di Terna ha accettato l’aut aut di Giorgia Meloni.
Oggi persone che decidono di rinunciare a un Nobel e alla carriera lirica, la storia di Jean Paul Sartre e della cantante Denyce Graves.
Terna, resa di Di Foggia, rinuncia alla buonuscita per poter andare all’Eni
La volta che Sartre rifiutò il Nobel
Sto dicendo addio alla mia carriera nell’opera. Ecco perché.
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