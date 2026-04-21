Ep 280 – L’ultimo giorno, forse
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Si avvicina la scadenza del cessate il fuoco tra Iran, Israele e Stati Uniti, fissata per il 22 aprile, e il presidente statunitense Donald Trump ha detto di non avere intenzione di estenderlo.
Oggi storie di ultimi giorni che non vorrebbero esserlo: un’insegnante elementare che deve lasciare la sua classe e il navigatore francese Bernard Moitessier che lascia la regata pur di continuare a navigare per gli oceani.
Trump dice che non estenderà il cessate il fuoco in Iran
Ho amato così tanto la mia ultima classe che è difficile lasciarla andare
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