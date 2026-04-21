NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 280 – L’ultimo giorno, forse

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Si avvicina la scadenza del cessate il fuoco tra Iran, Israele e Stati Uniti, fissata per il 22 aprile, e il presidente statunitense Donald Trump ha detto di non avere intenzione di estenderlo.
Oggi storie di ultimi giorni che non vorrebbero esserlo: un’insegnante elementare che deve lasciare la sua classe e il navigatore francese Bernard Moitessier che lascia la regata pur di continuare a navigare per gli oceani.

Trump dice che non estenderà il cessate il fuoco in Iran

Ho amato così tanto la mia ultima classe che è difficile lasciarla andare

La lunga rotta

Altri episodi

Ep 279 &#8211; Ti amerò per sempre

Ep 279 – Ti amerò per sempre

20 apr 2026 - 18 min
Ep 278 &#8211; Per amore, solo per amore

Ep 278 – Per amore, solo per amore

17 apr 2026 - 16 min
Ep 277 &#8211; Vivo più velocemente di quanto riesca a scrivere

Ep 277 – Vivo più velocemente di quanto riesca a scrivere

16 apr 2026 - 15 min
Ep 276 &#8211; Se potrò, ti aiuterò

Ep 276 – Se potrò, ti aiuterò

15 apr 2026 - 17 min
Ep 275 &#8211; Una vera opera d’arte

Ep 275 – Una vera opera d’arte

14 apr 2026 - 15 min