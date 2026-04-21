Ep 280 – L’ultimo giorno, forse

Si avvicina la scadenza del cessate il fuoco tra Iran, Israele e Stati Uniti, fissata per il 22 aprile, e il presidente statunitense Donald Trump ha detto di non avere intenzione di estenderlo.

Oggi storie di ultimi giorni che non vorrebbero esserlo: un’insegnante elementare che deve lasciare la sua classe e il navigatore francese Bernard Moitessier che lascia la regata pur di continuare a navigare per gli oceani.

Trump dice che non estenderà il cessate il fuoco in Iran

Ho amato così tanto la mia ultima classe che è difficile lasciarla andare

La lunga rotta