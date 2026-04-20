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Ep 279 – Ti amerò per sempre

di Matteo Caccia
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Un neonato di pochi giorni ieri mattina è stato lasciato nella Culla per la vita della Croce Rossa a Bergamo con un biglietto che recita «Ti abbiamo amato da subito e continueremo sempre ad amarti».
Oggi storie di adozioni illustri e di madri che incontrano figli dopo anni.

Madre lascia un bimbo nella culla per la vita di Bergamo con un biglietto: “Sei stato tanto amato”

Steve Jobs

Sono stata giudicata inadatta a essere madre

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