Ep 278 – Per amore, solo per amore

La vedova francese di 85 anni arrestata negli Stati Uniti dall’ICE è stata liberata ed è tornata in Francia.

L’anno scorso Marie‑Thérèse Ross si era trasferita dalla Francia in Alabama, dove aveva sposato William Ross, un ex capitano dell’esercito statunitense, poi morto a gennaio 2026. Il primo aprile la donna era stata arrestata a casa sua, ad Anniston, per aver superato il periodo di tempo concesso dal suo visto.

Oggi storie d’amore che durano nel tempo, negli anni e nelle età: un uomo e una donna che si incontrano a distanza di 72 anni dopo essersi innamorati ad Auschwitz, e un piccolo racconto di un uomo anziano che aiuta a uscire dalla vasca la sua anziana moglie.

L’ICE ha arrestato una vedova francese 86enne

Amanti ad Auschwitz, riuniti 72 anni dopo. Aveva una domanda

Isola Perduta

— Le musiche di oggi:

Arvo Pärt- Spiegel im Spiegel

Chris Thile · Brad Mehldau – Tabhair dom do Lámh