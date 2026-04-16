NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 277 – Vivo più velocemente di quanto riesca a scrivere

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Ahmed Shihab-Eldin, professore all’Università di Bari, di origini palestinesi con cittadinanza kuwaitiana, è stato arrestato il 3 marzo durante una visita alla famiglia in Kuwait.
Storie di persone detenute o sequestrate: Cecilia Sala e Enzo Baldoni.

Giornalista che insegna a Bari in carcere in Kuwait da 40 giorni: “Accuse false, liberatelo”

I figli dell’odio

L’ultima volta che ho visto Enzo Baldoni

Altri episodi

Ep 276 &#8211; Se potrò, ti aiuterò

Ep 276 – Se potrò, ti aiuterò

15 apr 2026 - 17 min
Ep 275 &#8211; Una vera opera d’arte

Ep 275 – Una vera opera d’arte

14 apr 2026 - 15 min
Ep 274 &#8211; Budapest andata e ritorno

Ep 274 – Budapest andata e ritorno

13 apr 2026 - 17 min
Ep 273 &#8211; Un nuovo amico

Ep 273 – Un nuovo amico

10 apr 2026 - 20 min
Ep 272 &#8211; Costretti a cambiare strada

Ep 272 – Costretti a cambiare strada

9 apr 2026 - 17 min