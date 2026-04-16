Ep 277 – Vivo più velocemente di quanto riesca a scrivere
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Ahmed Shihab-Eldin, professore all’Università di Bari, di origini palestinesi con cittadinanza kuwaitiana, è stato arrestato il 3 marzo durante una visita alla famiglia in Kuwait.
Storie di persone detenute o sequestrate: Cecilia Sala e Enzo Baldoni.
Giornalista che insegna a Bari in carcere in Kuwait da 40 giorni: “Accuse false, liberatelo”
Altri episodi
Ep 276 – Se potrò, ti aiuterò
15 apr 2026 - 17 min
Ep 275 – Una vera opera d’arte
14 apr 2026 - 15 min
Ep 274 – Budapest andata e ritorno
13 apr 2026 - 17 min
Ep 273 – Un nuovo amico
10 apr 2026 - 20 min
Ep 272 – Costretti a cambiare strada
9 apr 2026 - 17 min