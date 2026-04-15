Ep 276 – Se potrò, ti aiuterò

In una breve intervista data alla giornalista del Corriere della Sera Viviana Mazza, il presidente statunitense Donald Trump ha criticato molto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con cui fino a poco tempo fa aveva notoriamente buoni rapporti: è la prima volta che succede.

Storie di persone che si aiutano o cercano di farlo: l’alpinista Nives Meroi e suo marito Romano Benet in difficoltà su una montagna di ottomila metri in Nepal e una giornalista che scappando da Kabul cerca di aiutare quante più persone possibili a fuggire dai talebani.

Donald Trump ha criticato duramente Giorgia Meloni

Non ti farò aspettare

Ho passato un anno ad aiutare le persone a fuggire dai talebani: il fallimento è traumatico, il successo agrodolce