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Ep 276 – Se potrò, ti aiuterò

di Matteo Caccia
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In una breve intervista data alla giornalista del Corriere della Sera Viviana Mazza, il presidente statunitense Donald Trump ha criticato molto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con cui fino a poco tempo fa aveva notoriamente buoni rapporti: è la prima volta che succede.
Storie di persone che si aiutano o cercano di farlo: l’alpinista Nives Meroi e suo marito Romano Benet in difficoltà su una montagna di ottomila metri in Nepal e una giornalista che scappando da Kabul cerca di aiutare quante più persone possibili a fuggire dai talebani.

Donald Trump ha criticato duramente Giorgia Meloni

Non ti farò aspettare

Ho passato un anno ad aiutare le persone a fuggire dai talebani: il fallimento è traumatico, il successo agrodolce

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