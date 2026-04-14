Ep 275 – Una vera opera d’arte
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Oggi decine di migliaia di persone hanno partecipato all’estrazione di una lotteria dove è in palio un dipinto del pittore spagnolo Pablo Picasso, che ha un valore stimato di un milione di euro.
In questo episodio storie di opere di Picasso trovate in cantina e una lotteria in cui è all’asta una vita intera.
Qualcuno pagherà un Picasso 100 euro
Un dipinto trovato da un rigattiere in una cantina è un Picasso originale, sostengono gli esperti
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