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Ep 274 – Budapest andata e ritorno

di Matteo Caccia
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Domenica in Ungheria si è votato per eleggere il parlamento: l’affluenza è stata superiore al 78 per cento e ha vinto nettamente Tisza, il partito di opposizione guidato da Péter Magyar.
Oggi storie dall’Ungheria: chi era Ferenc Puskás e il viaggio di Claudio Morici a Budapest per trovare un dentista economico.

Viktor Orbán ha perso le elezioni

Ferenc Puskás, che cambiò il calcio

Grand Budapest dentista

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