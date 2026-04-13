Ep 274 – Budapest andata e ritorno

Domenica in Ungheria si è votato per eleggere il parlamento: l’affluenza è stata superiore al 78 per cento e ha vinto nettamente Tisza, il partito di opposizione guidato da Péter Magyar.

Oggi storie dall’Ungheria: chi era Ferenc Puskás e il viaggio di Claudio Morici a Budapest per trovare un dentista economico.

Viktor Orbán ha perso le elezioni

Ferenc Puskás, che cambiò il calcio

Grand Budapest dentista