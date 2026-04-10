Ep 273 – Un nuovo amico
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Giovedì la first lady statunitense Melania Trump ha tenuto una bizzarra conferenza stampa alla Casa Bianca in cui ha negato di aver avuto rapporti di amicizia con Jeffrey Epstein.
Oggi storie di amicizie: quella tra gli scrittori Ermanno Cavazzoni e Gianni Celati, e la difficoltà di farsi nuovi amici a quarant’anni.
La strana conferenza stampa di Melania Trump su Epstein
Perché fare amicizia nella mezza età è così difficile
— Le musiche di oggi
Penguin Cafe Single – Penguin Cafe Orchestra
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