Ep 272 – Costretti a cambiare strada
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Martedì mattina i binari della linea ferroviaria lungo la costa adriatica si sono disallineati di circa 10 centimetri: è la conseguenza di una frana molto estesa avvenuta all’altezza di Petacciato, in Molise.
Oggi storie di ostacoli sulla propria via: Alex Bellini che prima di attraversare l’Atlantico a remi è dovuto passare nelle correnti contrarie dello Stretto di Gibilterra e la scelta finale di Martina Orpelli.
L’unica cosa da fare con la frana di Petacciato, in Molise
Pensa se non ci avessi provato
Altri episodi
Ep 271 – Abbassiamo le armi
8 apr 2026 - 14 min
Ep 270 – Stavo scappando dalla mia vita
7 apr 2026 - 15 min
Ep 269 – Un ponte spezzato, uno da costruire e uno da attraversare
3 apr 2026 - 15 min
Ep 268 – In quattro intorno alla Luna
2 apr 2026 - 15 min
Ep 267 – In alto mare
1 apr 2026 - 20 min