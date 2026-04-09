Ep 272 – Costretti a cambiare strada

Martedì mattina i binari della linea ferroviaria lungo la costa adriatica si sono disallineati di circa 10 centimetri: è la conseguenza di una frana molto estesa avvenuta all’altezza di Petacciato, in Molise.

Oggi storie di ostacoli sulla propria via: Alex Bellini che prima di attraversare l’Atlantico a remi è dovuto passare nelle correnti contrarie dello Stretto di Gibilterra e la scelta finale di Martina Orpelli.

L’unica cosa da fare con la frana di Petacciato, in Molise

Pensa se non ci avessi provato

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