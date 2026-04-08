Ep 271 – Abbassiamo le armi

Nella notte italiana tra martedì e mercoledì Iran, Stati Uniti e Israele hanno accettato un cessate il fuoco di due settimane, ottenuto con la mediazione del Pakistan.

Oggi storie di piccole prove di pace, il diario di un militare italiano sul Carso durante la Prima guerra mondiale e il racconto di un uomo che fa pace con un gruppo di corvi che ce l’aveva con lui.

Cosa c’è nell’accordo per il cessate il fuoco fra Iran e Stati Uniti

“Muoio di sicuro”

Il gladiatore con il corvo dal piumaggio arruffato