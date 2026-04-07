Ep 270 – Stavo scappando dalla mia vita

Elia Del Grande, che fu condannato per aver ucciso i genitori e il fratello nel 1998 in provincia di Varese, è in fuga per la seconda volta in cinque mesi.

Oggi storie di persone in fuga da qualcosa: una donna incinta in una escape room e un ragazzino che corre in cerchio intorno a un isolato per calmare le sue ansie.

Elia Del Grande è di nuovo in fuga

Come le escape room mi hanno aiutata a evadere dalla mia vita

Quello che succede quando corre