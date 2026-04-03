Ep 269 – Un ponte spezzato, uno da costruire e uno da attraversare
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Da giovedì pomeriggio i sommozzatori dei vigili del fuoco stanno cercando un uomo che risulta disperso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno, al confine tra l’Abruzzo e il Molise.
Oggi raccontiamo la storia di chi ha contribuito a costruire il ponte di Brooklyn e di chi ha attraversato il ponte Edmund Pettus per rivendicare il proprio diritto al voto.
Un uomo risulta disperso nel crollo del ponte tra Abruzzo e Molise
We Shall Overcome – John Lewis sul simbolismo del ponte Edmund Pettus e sull’urgenza del movimento per i diritti civili
— Le musiche di oggi
Lady In The Red Hat – Michael Nyman
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