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Ep 269 – Un ponte spezzato, uno da costruire e uno da attraversare

di Matteo Caccia
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Da giovedì pomeriggio i sommozzatori dei vigili del fuoco stanno cercando un uomo che risulta disperso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno, al confine tra l’Abruzzo e il Molise.
Oggi raccontiamo la storia di chi ha contribuito a costruire il ponte di Brooklyn e di chi ha attraversato il ponte Edmund Pettus per rivendicare il proprio diritto al voto.

Un uomo risulta disperso nel crollo del ponte tra Abruzzo e Molise

Emily Warren Roebling

We Shall Overcome – John Lewis sul simbolismo del ponte Edmund Pettus e sull’urgenza del movimento per i diritti civili

— Le musiche di oggi

Lady In The Red Hat – Michael Nyman

Truth – Balmorhea

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