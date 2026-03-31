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Ep 266 – Cominciamo male

di Matteo Caccia
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Da mercoledì della scorsa settimana Josh D’Amaro è a capo della Walt Disney Company. E la sua prima settimana da amministratore delegato è stata un disastro.
Oggi storie di inizi disastrosi: la vita di Fatima Whitbread miglior giavellottista della sua generazione che era stata abbandonata in un appartamento appena nata, e un racconto di Donatella Di Pietrantonio e della sua classe di bambini che parlavano solo dialetto.

La prima terribile settimana del nuovo capo di Disney

La tua infanzia può perseguitarti

La mia classe sognava in dialetto – Donatelle Di Pietrantonio

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