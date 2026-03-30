Ep 265 – Per di qua non si può passare
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La polizia israeliana ha impedito al cardinale Pierbattista Pizzaballa di raggiungere la basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia di Gerusalemme, e di celebrare la messa per la domenica delle Palme.
Oggi storie di porte chiuse che si aprono: le chiavi della Basilica del Santo Sepolcro che dal VII secolo sono custodite da una famiglia musulmana, e la storia di Ruby Bridges, la bambina nera che per prima entrò in una scuola di New Orleans che i bianchi volevano mantenere segregata.
Il divieto di accedere alla basilica del Santo Sepolcro sta diventando un caso
Una famiglia musulmana custodisce le chiavi della Basilica del Santo Sepolcro dal VII secolo
Il problema con cui tutti conviviamo – Storia di Ruby Bridges
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