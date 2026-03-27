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Ep 264 – Guarda un po’ cos’ho trovato

di Matteo Caccia
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I resti di Charles de Batz de Castelmore – ovvero il quarto moschettiere d’Artagnan – potrebbero essere stati finalmente ritrovati in una chiesa nei pressi di Maastricht, nei Paesi Bassi.
Oggi storie di ritrovamenti: il caso irrisolto dell’uccisione della mummia conosciuta come Ötzi, e un uomo che cercando un tesoro perde la ragione.

I resti di d’Artagnan potrebbero essere stati trovati a Maastricht

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