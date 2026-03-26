Ep 263 – Una vita da insegnante
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Mercoledì un ragazzino di 13 anni ha accoltellato la sua professoressa di francese nel corridoio della scuola media Leonardo da Vinci di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.
Oggi storie di grandi insegnanti: un ricordo di Alberto Manzi scritto dalla figlia e quello di una insegnante che ad alcuni suoi allievi ha lasciato un’eredità non solo intellettuale.
Il caso del tredicenne che ha accoltellato la sua professoressa
L’ultimo dono di una professoressa ai suoi studenti: i suoi risparmi di una vita
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