Ep 262 – Una piccola leggerezza

Si è dimesso Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia. Delmastro ha diffuso una nota in cui ha fatto riferimento all’ultimo caso che lo riguarda: ha detto che «pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza».

Oggi storie di leggerezze che possono causare conseguenze gravi o rognose: un pescatore islandese che finisce in mare a temperature molto basse e il racconto di Marco Simoni sullo smarrimento della sua patente di guida.

Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi si sono dimessi

Ho perso la patente

Il libro dei vulcani d’Islanda – Leonardo Piccione