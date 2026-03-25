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Ep 262 – Una piccola leggerezza

di Matteo Caccia
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Si è dimesso Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia. Delmastro ha diffuso una nota in cui ha fatto riferimento all’ultimo caso che lo riguarda: ha detto che «pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza».
Oggi storie di leggerezze che possono causare conseguenze gravi o rognose: un pescatore islandese che finisce in mare a temperature molto basse e il racconto di Marco Simoni sullo smarrimento della sua patente di guida.

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Ho perso la patente

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