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Ep 261 – Io non cambio

di Matteo Caccia
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Al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia ha vinto il No con il 53,74 per cento. La riforma della magistratura non è quindi stata confermata e non sarà attuata.
Oggi storie di persone che scelgono di non cambiare e di rimanere fedeli alla loro linea: il calciatore Dario Hübner e Tom Davies, l’uomo che attraversa gli stati camminando in linea retta.

Il No ha vinto al referendum costituzionale sulla giustizia

20 gol a stagione fumando 20 sigarette al giorno

Ho attraversato tre paesi in linea retta

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