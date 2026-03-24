Ep 261 – Io non cambio
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia ha vinto il No con il 53,74 per cento. La riforma della magistratura non è quindi stata confermata e non sarà attuata.
Oggi storie di persone che scelgono di non cambiare e di rimanere fedeli alla loro linea: il calciatore Dario Hübner e Tom Davies, l’uomo che attraversa gli stati camminando in linea retta.
Il No ha vinto al referendum costituzionale sulla giustizia
20 gol a stagione fumando 20 sigarette al giorno
Altri episodi
Ep 260 – Strade chiuse
23 mar 2026 - 19 min
Ep 259 – Il mio referendum
20 mar 2026 - 16 min
Ep 258 – Non chiamateli pupazzi
19 mar 2026 - 18 min
Ep 257 – Una persona molto carismatica
18 mar 2026 - 20 min
Ep 256 – Quando diventammo una famiglia
17 mar 2026 - 15 min