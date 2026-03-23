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Ep 260 – Strade chiuse

di Matteo Caccia
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Teheran potrebbe anche bloccare del tutto lo stretto di Hormuz, «finché le infrastrutture iraniane non saranno ricostruite» dichiara il comando operativo militare congiunto Khatam Al-Anbiya.
Oggi il racconto della notte in cui venne costruito il muro di Berlino e la storia d’amore tra un palestinese e una israeliana in mezzo a mille posti di blocco.

Iran, i mullah avvertono: “Blocco totale di Hormuz”. Sei punti per la tregua

La notte in cui fu costruito il muro di Berlino

Il nostro matrimonio include uno zaino per le emergenze

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