Ep 259 – Il mio referendum

Per il referendum sulla riforma della giustizia che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo il governo di Giorgia Meloni non ha previsto che i fuorisede possano votare nella città dove vivono. Per evitare che siano costretti a lunghi e costosi viaggi per votare nel comune dove hanno la residenza, alcuni partiti hanno riservato loro i posti come rappresentanti di lista ai seggi, ruolo che permette di votare nel seggio a cui si è assegnati, anche se diverso da quello di residenza.

Oggi storie che arrivano da due diversi referendum, quello del 2 giugno 1946 sulla forma istituzionale dello Stato che chiedeva agli elettori di scegliere tra Repubblica e Monarchia, e poi il racconto di un referendum che spiega una scelta di vita.

Sono gli ultimi giorni per cercare di votare da fuorisede, con uno stratagemma

Scrivimi molto a lungo

Referendum

—

Le musiche di oggi

Kaião · Sean Angus Watson

Creek Is Beautiful! · Bluey