Ep 258 – Non chiamateli pupazzi
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Cheburashka, un popolare personaggio della letteratura per ragazzi sovietica, è diventato oggetto delle critiche di influenti membri della Duma che lo accusano di promuovere valori progressisti.
Oggi storie di pupazzi presi molto sul serio: le origini migranti dell’orso Paddington e Winnie the Pooh alle Olimpiadi invernali.
L’establishment russo ha paura di questo tenero animaletto
Paddington Bear e il bambino sradicato
Una delle storie più belle di queste Olimpiadi riguarda Winnie the Pooh
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