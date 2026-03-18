Ep 257 – Una persona molto carismatica
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Israele ha ucciso Ali Larijani, una delle persone più importanti e potenti nel regime iraniano e considerato il vero leader del paese dalla morte della Guida Suprema Ali Khamenei. L’Iran ha confermato la sua morte nella serata di martedì.
Oggi storie di persone che con il loro carisma possono fare grandi danni: la storia di Charles Manson e quella di Anne Hamilton-Byrne.
L’uccisione di Ali Larijani è un problema per l’Iran
La storia vera di Charles Manson e Sharon Tate
Crescere con The Family: dentro il culto sinistro di Anne Hamilton-Byrne
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