Ep 257 – Una persona molto carismatica

Israele ha ucciso Ali Larijani, una delle persone più importanti e potenti nel regime iraniano e considerato il vero leader del paese dalla morte della Guida Suprema Ali Khamenei. L’Iran ha confermato la sua morte nella serata di martedì.

Oggi storie di persone che con il loro carisma possono fare grandi danni: la storia di Charles Manson e quella di Anne Hamilton-Byrne.

L’uccisione di Ali Larijani è un problema per l’Iran

La storia vera di Charles Manson e Sharon Tate

Crescere con The Family: dentro il culto sinistro di Anne Hamilton-Byrne