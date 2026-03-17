NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 256 – Quando diventammo una famiglia

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo. Un dettaglio rimasto lontano dai riflettori per tutta la vita dell’artista e affiorato solo adesso, quasi per caso, tra le pieghe di una causa civile.
Oggi la storia di una sorella adottiva che ritrova la sorella biologica e quella di una donna single che adotta una figlia all’età di 47 anni.

Raffaella Carrà, c’è un figlio adottivo segreto: chi è Gian Luca Pelloni Bulzoni, il suo assistente

Avevo una sorella che non avevo mai conosciuto—fino a quando non l’ho trovata

Perché ho adottato da sola, a quarantasette anni

Altri episodi

Ep 255 &#8211; Non pensavo che sarebbe finita così

Ep 255 – Non pensavo che sarebbe finita così

16 mar 2026 - 19 min
Ep 254 &#8211; Cartoline da Beirut

Ep 254 – Cartoline da Beirut

13 mar 2026 - 17 min
Ep 253 &#8211; Messaggi nascosti

Ep 253 – Messaggi nascosti

12 mar 2026 - 15 min
Ep 252 &#8211; Lo sport mi ha salvato la vita

Ep 252 – Lo sport mi ha salvato la vita

11 mar 2026 - 18 min
Ep 251 &#8211; Nell’ultima mia ora

Ep 251 – Nell’ultima mia ora

10 mar 2026 - 15 min