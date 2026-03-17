Ep 256 – Quando diventammo una famiglia

Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo. Un dettaglio rimasto lontano dai riflettori per tutta la vita dell’artista e affiorato solo adesso, quasi per caso, tra le pieghe di una causa civile.

Oggi la storia di una sorella adottiva che ritrova la sorella biologica e quella di una donna single che adotta una figlia all’età di 47 anni.

Raffaella Carrà, c’è un figlio adottivo segreto: chi è Gian Luca Pelloni Bulzoni, il suo assistente

Avevo una sorella che non avevo mai conosciuto—fino a quando non l’ho trovata

Perché ho adottato da sola, a quarantasette anni