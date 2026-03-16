Ep 255 – Non pensavo che sarebbe finita così
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Da giorni sui giornali statunitensi circolano ricostruzioni secondo cui l’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump avrebbe sottovalutato i rischi della guerra in Medio Oriente.
Oggi storie di rischi mal calcolati, quelli di un matrimonio e di una escursione nel deserto dello Utah.
Trump ha sottovalutato molte cose
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