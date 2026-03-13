Ep 254 – Cartoline da Beirut
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Giovedì pomeriggio Israele ha bombardato il centro di Beirut, capitale del Libano, per la seconda volta in due giorni.
Oggi due storie che raccontano la città di Beirut: un breve ricordo dei luoghi d’infanzia che la madre di Gad Lerner gli scrive in occasione di un suo viaggio di ritorno in Libano e un racconto di come si viveva in città un mese fa, pochi giorni prima dei bombardamenti israeliani.
Le foto del bombardamento israeliano nel centro di Beirut
Scintille. Una storia di anime vagabonde
Dispacci dal Libano – La vita a Beirut sotto i droni.
—
Le musiche di oggi
Altri episodi
Ep 253 – Messaggi nascosti
12 mar 2026 - 15 min
Ep 252 – Lo sport mi ha salvato la vita
11 mar 2026 - 18 min
Ep 251 – Nell’ultima mia ora
10 mar 2026 - 15 min
Ep 250 – Non condivido né condanno
9 mar 2026 - 17 min
Ep 249 – Una giornata a Dubai
6 mar 2026 - 18 min