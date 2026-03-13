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Ep 254 – Cartoline da Beirut

di Matteo Caccia
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Giovedì pomeriggio Israele ha bombardato il centro di Beirut, capitale del Libano, per la seconda volta in due giorni.
Oggi due storie che raccontano la città di Beirut: un breve ricordo dei luoghi d’infanzia che la madre di Gad Lerner gli scrive in occasione di un suo viaggio di ritorno in Libano e un racconto di come si viveva in città un mese fa, pochi giorni prima dei bombardamenti israeliani.

Le foto del bombardamento israeliano nel centro di Beirut

Scintille. Una storia di anime vagabonde

Dispacci dal Libano – La vita a Beirut sotto i droni.

Le musiche di oggi

Abdullah Ibrahim – Chisa

Giovanni Sollima – Terra Aria

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