Ep 253 – Messaggi nascosti
La sera del 28 febbraio sulle frequenze radio a onde corte ha cominciato a essere trasmesso un messaggio radio in farsi, che comprende una lunga serie di numeri apparentemente casuali.
Stasera storie di messaggi cifrati o che arrivano da molto lontano nel tempo e nello spazio:
il codice segreto negli spartiti di Beethoven e un messaggio in una bottiglia che viaggia nel tempo.
Il codice indecifrabile in farsi trasmesso via radio
Un codice segreto potrebbe essere stato nascosto nella musica classica per 200 anni
