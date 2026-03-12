Ep 253 – Messaggi nascosti

La sera del 28 febbraio sulle frequenze radio a onde corte ha cominciato a essere trasmesso un messaggio radio in farsi, che comprende una lunga serie di numeri apparentemente casuali.

Stasera storie di messaggi cifrati o che arrivano da molto lontano nel tempo e nello spazio:

il codice segreto negli spartiti di Beethoven e un messaggio in una bottiglia che viaggia nel tempo.

Il codice indecifrabile in farsi trasmesso via radio

Un codice segreto potrebbe essere stato nascosto nella musica classica per 200 anni

Ho trovato un messaggio in bottiglia dalla mia figlia morta