Ep 252 – Lo sport mi ha salvato la vita

Cinque calciatrici della nazionale iraniana, che dall’inizio della guerra in Medio Oriente si trovavano fuori dal paese per la Coppa d’Asia, hanno ottenuto asilo in Australia.

Oggi storie di persone che hanno cercato la salvezza nello sport: una ragazza che corre maratone sperando di tenere lontana la vergogna e la lettera che l’attuale allenatore del Chelsea Football Club ha scritto al calciatore che è stato l’idolo di suo padre.

Cinque calciatrici della nazionale iraniana hanno ottenuto asilo in Australia

Correre lontano dalla vergogna (per 26,2 miglia)

Una lettera a Cyrille Regis… l’eroe di mio padre, che mi ha dato la fiducia di seguire i miei sogni