Ep 251 – Nell’ultima mia ora
Al meglio delle informazioni disponibili, Israele e Stati Uniti considerano la Guida Suprema dell’Iran nominata domenica, Mojtaba Khamenei, una persona da uccidere con la massima priorità in questa guerra.
Oggi storie di persone che sanno di non avere molto tempo davanti a loro: la lettera alla moglie di un condannato a morte della Resistenza e la storia di Giorgio Soldati, l’aspirante brigatista che si fece uccidere in carcere.
Mojtaba Khamenei non potrà rimanere nascosto a lungo
Lettera di Eusebio Giambone (Franco) alla Moglie scritta in data 3-04-1944 da Carcere giudiziario di Torino
