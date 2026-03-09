Ep 250 – Non condivido né condanno
Giorgia Meloni utilizza questa formula, «Non condivido né condanno» per descrivere la sua posizione rispetto alla decisione di Stati Uniti e Israele di attaccare l’Iran.
Oggi storie di persone che stanno nel mezzo tra qualcuno a cui non possono dire di no, e altri da cui non riescono a prendere le distanze: una donna che scopre che il padre era un serial killer e un ragazzo salvato in mare da un uomo che scoprirà essere suo padre.
Iran, Meloni: “Non condivido, né condanno”.
My Father Was a Serial Killer. I Was the One Who Turned Him In.
