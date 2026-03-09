NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 250 – Non condivido né condanno

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Giorgia Meloni utilizza questa formula, «Non condivido né condanno» per descrivere la sua posizione rispetto alla decisione di Stati Uniti e Israele di attaccare l’Iran.
Oggi storie di persone che stanno nel mezzo tra qualcuno a cui non possono dire di no, e altri da cui non riescono a prendere le distanze: una donna che scopre che il padre era un serial killer e un ragazzo salvato in mare da un uomo che scoprirà essere suo padre.

Iran, Meloni: “Non condivido, né condanno”.

My Father Was a Serial Killer. I Was the One Who Turned Him In.

Ho ritrovato mio padre quando lui mi ha salvato la vita.

Altri episodi

Ep 249 &#8211; Una giornata a Dubai

Ep 249 – Una giornata a Dubai

6 mar 2026 - 18 min
Ep 248 &#8211; Io non ci sto

Ep 248 – Io non ci sto

5 mar 2026 - 18 min
Ep 247 &#8211; Bloccati lì nel mezzo

Ep 247 – Bloccati lì nel mezzo

4 mar 2026 - 15 min
Ep 246 &#8211; La fine di un re

Ep 246 – La fine di un re

3 mar 2026 - 18 min
Ep 245 &#8211; La mia vita a Teheran

Ep 245 – La mia vita a Teheran

2 mar 2026 - 16 min