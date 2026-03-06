Ep 249 – Una giornata a Dubai

Dubai ha scoperto con la crisi iraniana una vulnerabilità che non sapeva di avere.

Da giorni il suo celebre skyline si trasforma al calar del sole in un bersaglio scelto dagli ayatollah. Colpito, dall’inizio della crisi, da 186 missili balistici (172 distrutti, 13 caduti in mare e uno atterrato lontano dalla città). E poi da 8 missili cruise intercettati e distrutti. E pure 812 droni — 755 intercettati, 57 caduti fuori città.

