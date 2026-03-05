NewsletterPodcast
Ep 248 – Io non ci sto

di Matteo Caccia
Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez è stato finora l’unico fra i principali leader dell’Unione Europea a criticare con durezza la decisione degli Stati Uniti e di Israele di iniziare una guerra contro l’Iran.
Oggi storie di persone che dicono di no, la storia del “disertore di più alto rango del regime di Assad” e quella di una giovane editor che si licenzia da un capo che la molesta.

L’unico paese dell’Europa occidentale che sta dicendo di no a Trump

Il disertore di più alto rango del regime di Assad

Una storia di molestie sul lavoro che non appartiene al passato

