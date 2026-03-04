Ep 247 – Bloccati lì nel mezzo

Sono ancora parecchi gli italiani bloccati nei paesi del Golfo che hanno chiesto aiuto al governo per poter tornare in Italia.

Oggi storie di persone bloccate in un luogo non per forza fisico: un autista incastrato nel suo furgone che si è ribaltato, e un racconto di Etgar Keret.

Gli italiani bloccati nei paesi del Golfo sono ancora parecchi

Il mio camioncino è finito in un burrone e per sei giorni sono rimasto intrappolato, solo e spaventato

Un incidente infelice – Etgar Keret