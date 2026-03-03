Ep 246 – La fine di un re
Da quando Stati Uniti e Israele hanno iniziato la guerra contro l’Iran, l’amministrazione statunitense ha parlato in modo contraddittorio della possibilità di rovesciare il regime iraniano.
Oggi storie di principesse spodestate e imperatori in esilio.
Regime change sì, regime change no
La storia di Victoria Ka’iulani, l’ultima principessa hawaiana
