Ep 246 – La fine di un re

di Matteo Caccia
Da quando Stati Uniti e Israele hanno iniziato la guerra contro l’Iran, l’amministrazione statunitense ha parlato in modo contraddittorio della possibilità di rovesciare il regime iraniano.
Oggi storie di principesse spodestate e imperatori in esilio.

Regime change sì, regime change no

La storia di Victoria Ka’iulani, l’ultima principessa hawaiana

Il gran carceriere

