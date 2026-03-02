NewsletterPodcast
Ep 245 – La mia vita a Teheran

di Matteo Caccia
Domenica per la seconda giornata consecutiva sono andati avanti gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, che ha risposto colpendo diversi obiettivi nei paesi del golfo Persico.
Oggi storie che arrivano dall’Iran, una professoressa che ogni giovedì tiene in casa sua un corso di letteratura per le sue studentesse e una giovane donna iraniana che ascolta il silenzio intorno a lei.

Cos’è successo nella seconda giornata di guerra

Leggere Lolita a Teheran

Intorno a noi un silenzio presagio di morte

