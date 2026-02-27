NewsletterPodcast
Ep 244 – Cose che succedono in aeroporto

di Matteo Caccia
Una donna di nazionalità russa è riuscita a imbarcarsi su un volo Newark-Milano senza passaporto né biglietto aereo. Si chiama Svetlana Dali, è stata fermata all’arrivo all’aeroporto di Malpensa giovedì 26 febbraio e al momento non è chiaro come abbia fatto a passare inosservata.
Oggi storie che accadono in aeroporto: Bushra Seddique, una giornalista afgana, che è riuscita a salire su uno degli ultimi voli partiti da Kabul nell’agosto del 2021, e Denis Luiz de Souza un ragazzo brasiliano che vive nell’aeroporto di San Paolo da 26 anni.

Si imbarca in aereo a New York senza passaporto né biglietto (per la seconda volta), fermata a Malpensa

Ho fatto passare di nascosto il mio laptop oltre i Talebani per poter scrivere questa storia

Denis Luiz de Souza vive da 26 anni nell’aeroporto di Guarulhos


Le musiche di oggi

Tabhair dom do Lámh · Chris Thile · Brad Mehldau

Dismantle · Peter Sandberg

Last Night I Heard Everything in Slow Motion – Oliver Tank

El jardin – Hermanos Gutierez

