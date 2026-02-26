Ep 243 – Senza quasi lasciare tracce
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Martedì la giornalista statunitense Savannah Guthrie ha offerto una ricompensa da un milione di dollari a chiunque fornisca informazioni utili per il ritrovamento di sua madre, l’84enne Nancy Guthrie.
Oggi donne che scompaiono, una sorella di cui non si sa più nulla e la più grande scrittrice di gialli di tutti i tempi che scompare per 11 giorni senza spiegazioni: la storia di Agatha Christie.
Di Nancy Guthrie ancora nessuna traccia
Anni fa, mia sorella è scomparsa. La vedo ogni volta che voglio.
