Ep 242 – Basta, me ne vado
Laurence des Cars, la direttrice del Louvre di Parigi, il museo più visitato al mondo, ha presentato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron.
Oggi storie di donne che mollano il colpo e rinunciano: la prima a una maratona, la seconda alla sua famiglia.
Si è dimessa la direttrice del Louvre, Laurence des Cars
L’anno in cui ho imparato a smettere
Sono orgogliosa che mia madre abbia avuto il coraggio di andarsene
