Ep 241 – La guerra non è finita

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
Quattro anni fa l’inizio non fu un vero inizio, bensì il proseguimento di un’aggressione che era cominciata già otto anni prima da parte della Russia nei confronti dell’Ucraina.
Oggi un’unica storia, quella dei due giornalisti che per ultimi scapparono dalla città di Mariupol prima che i Russi la distruggessero.

Ucraina, storia di 4 anni di guerra: il fallito blitz di Putin, la resistenza, la controffensiva, i massacri. «Mosca ha perso 1,3 milioni di uomini»

20 giorni a Mariupol: la squadra che ha documentato l’agonia della città

Cosa succede a una città ucraina occupata dalla Russia

Mariupol, dalla devastazione a “Dubai del Donbass”: le foto di Gabriele Micalizzi

