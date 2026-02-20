NewsletterPodcast
Ep 239 – Un nemico per amico

di Matteo Caccia
Appena è arrivata la notizia delle sue dimissioni da Rai Sport, Paolo Petrecca ha postato una storia con il riferimento ai versetti del Vangelo di Matteo 26, 20-29. Nel passo citato da Paolo Petrecca si racconta l’ultima cena di Gesù, durante la quale annuncia ai dodici apostoli: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà».
Oggi storie di tradimenti e un modo per riconoscere un frenemy: l’uomo che ha segnalato la famiglia di Anne Frank alle SS e tre suggerimenti per riconoscere un amico/nemico.

Petrecca dimissionario da Rai Sport posta passo del Vangelo di Matteo

Chi ha tradito Anne Frank

Come individuare un frenemy—E essere un vero amico

Le musiche di oggi:

Stephan Micus – Passing clouds

Vibe Drive · Podington Bear

