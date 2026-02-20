Ep 239 – Un nemico per amico
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Appena è arrivata la notizia delle sue dimissioni da Rai Sport, Paolo Petrecca ha postato una storia con il riferimento ai versetti del Vangelo di Matteo 26, 20-29. Nel passo citato da Paolo Petrecca si racconta l’ultima cena di Gesù, durante la quale annuncia ai dodici apostoli: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà».
Oggi storie di tradimenti e un modo per riconoscere un frenemy: l’uomo che ha segnalato la famiglia di Anne Frank alle SS e tre suggerimenti per riconoscere un amico/nemico.
Petrecca dimissionario da Rai Sport posta passo del Vangelo di Matteo
Come individuare un frenemy—E essere un vero amico
Le musiche di oggi:
Stephan Micus – Passing clouds
Altri episodi
Ep 238 – Furti di identità
19 feb 2026 - 17 min
Ep 237 – Volevo solo arrivare dall’altra parte
18 feb 2026 - 17 min
Ep 236 – Le case che abitiamo
17 feb 2026 - 17 min
Ep 235 – Allenatore e padre
16 feb 2026 - 17 min
Ep 234 – Il cuore più bello del mondo
13 feb 2026 - 13 min