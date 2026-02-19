NewsletterPodcast
Ep 238 – Furti di identità

di Matteo Caccia
Una lista di cinquemila agenti delle Digos è finita nelle mani di hacker cinesi. Nomi, incarichi, sedi operative. Un attacco che avrebbe consentito di penetrare la rete del ministero dell’Interno e scaricare dati riservati riguardanti il personale in servizio nelle questure italiane. Operazioni che vengono condotte da pirati informatici spesso legati alla galassia dell’intelligence della Repubblica Popolare.

Hacker cinesi rubano l’identità a cinquemila agenti della Digos

Il giorno in cui ho scoperto il mio catfish

La storia dei miei impostori

