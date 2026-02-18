Ep 237 – Volevo solo arrivare dall’altra parte
Arriva il nuovo click day per colf, badanti e personale dedicato all’assistenza familiare. Con la nuova finestra, che si è aperta oggi alle 9, sarà possibile assumere fino a 13.600 lavoratori subordinati in arrivo da paesi che non fanno parte dell’Unione europea.
Oggi storie di persone che provano a entrare in luoghi che gli sono preclusi: un ragazzo di 15 anni che dalla Costa d’Avorio cerca di entrare in Francia attraverso l’Italia e un giornalista che dimostra che indossando un giubbotto catarifrangente puoi entrare quasi dappertutto.
Colf e badanti, ecco il click day. Come inviare la richiesta
Viaggio tra i ragazzi che dormono sotto un ponte a Ventimiglia
Ho scoperto che con un giubbotto catarifrangente puoi entrare gratis ovunque
