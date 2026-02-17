Ep 236 – Le case che abitiamo
L’assessore all’Emergenza abitativa e alle Politiche sociali per la casa di Palermo, con alcuni volontari, ha dormito in un alloggio popolare per impedire che venisse occupato dai gruppi criminali.
Oggi storie di traslochi e case antichissime: una giornalista italiana che al suo ventottesimo cambio di casa e una traduttrice che va a vivere in una antica casa in Toscana.
A Palermo un assessore ha dormito in una casa popolare per difenderla dalle occupazioni
La mia vita in ventotto traslochi
